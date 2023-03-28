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Культура

В Пензе актеры разных театров сыграли в одной постановке

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На малой сцене пензенского драматического состоялось уникальное представление. Впервые в одной постановке приняли участие актеры разных театров города и области. Праздник общий, а теперь есть и идея, и возможность создать единое творческое пространство.

«Союз театральных деятелей ставит своей задачей максимально сплотить всю театральную общественность Пензы, поэтому делается много совместных проектов, поддерживаются инициативы», - сообщил председатель Пензенского регионального отделения СТД России Виталий Соколов.

Любой член Союза театральных деятелей может подать заявку на реализацию самостоятельного проекта, и с каждым годом их становится все больше.

«Это постановки в любительских коллективах, выставки, мастер-классы и так далее, то есть каждый член профсоюза может проявить себя в полной мере», - объяснил Виталий Соколов.

Профессиональный праздник не обошелся без подарков. Служителям Мельпомены в Международный день театра вручили благодарности от министра культуры Пензенской области.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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