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Культура

Пензенцы и зареченцы выступили на «Театральном Приволжье»

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В прямом эфире подвели итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье». В нем за победу боролись детские и молодежные любительские коллективы. Номинации две. За тем, как шел подсчет голосов, наблюдали в Доме офицеров деятели культуры и искусства.

«Повышаются требования. Любительские коллективы, уже по этому году мы смотрим, приглашают профессиональных режиссеров к себе помогать, помогают площадками профессиональными регионы. Качество спектаклей, естественно, улучшается, и естественно, растет качество актерской игры», - отметил художественный руководитель Пензенского ТЮЗа Владимир Карпов.

В финале творческого конкурса оказались пензенский молодежный театр «Кстати» со спектаклем «Королева красоты» и зареченская студия «Арлекин» с постановкой «Нежнее нежного».

«Рассчитываем на любовь зрителя, делая любой спектакль. В прошлом году 25 марта играли первый раз, а сейчас ребята на фестивале с этим спектаклем в Тюмени», - рассказал художественный руководитель Зареченского ТЮЗа Виктор Бояров.

«Люди, соприкоснувшиеся с театром, даже если в дальнейшем не свяжут свою жизнь профессионально, они все равно меняются, становятся лучше. Театр облагораживает внутренне человека. И кроме того, конечно, любительские коллективы иногда бывают подпиткой и для профессиональных театральных коллективов», - подчеркнул зав. литературно-драматургической частью Пензенского драмтеатра Виталий Соколов.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит с 2019-го. В этом году после подсчета голосов выяснилось, что пензенский театр «Кстати» в своей номинации занял 11-е место. А зареченская студия «Арлекин» стала 8-й среди детских творческих коллективов округа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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