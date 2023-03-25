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Культура

В Пензе открылась персональная выставка Германа Карпова

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В художественном училище открылась персональная выставка Германа Карпова. Пензенский мастер представил почти 60 картин, выполненных в разное время.

«Писал пейзажи. Я зимний художник, но пишу и весну, и лето. Прежде чем что-то писать, прохожу, смотрю мотивы, вживаюсь в них, и тот мотив, который мне понравился, начинаю писать», - рассказал заслуженный художник России.

Среди пейзажей у мастера есть и несколько портретов.

Михаил Бутенко, студент художественного училища, помогал монтировать экспозицию.

«Особенно нравится его манера письма: есть вибрация мазка, вибрация цвета, работы выглядят особенно живыми. Он уже художник в возрасте, который понял, что он хочет делать и как. Своя собственная манера письма, особенная, которую я не видел», - отметил молодой человек.

«Это первый из пензенских уроженцев, кто получил художественное образование в Пензе, кто писал всю жизнь Пензу, который получил звание заслуженного художника России именно за эти труды», - сообщил заведующий музейно-выставочным фондом училища Дмитрий Димаков.

Самые старые полотна, представленные на выставке, написаны в начале 70-х годов прошлого века.

Экспозицию приурочили к 125-летию училища.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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