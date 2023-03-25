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Культура

В Пензе начался открытый фестиваль танцевальных коллективов

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В 2023 году Пензенский открытый городской фестиваль хореографических коллективов «Перекресток надежд» отметил бы 20-летие. Он появился в 2003-м с целью поддержать танцевальные ансамбли, вывести их на большую сцену, дать профессиональные советы и тем самым вдохновить на дальнейший творческий рост.

«Принимаем участие каждый год - прямо изначально. Это работа не только над собой - здесь, на конкурсе, каждый год еще меняются темы выступлений. Мы в начале года узнаем и готовимся с детьми», - рассказала художественный руководитель ансамбля «Карусель» Ирина Горюнова.

«Получаем опыт и как бы заряжаемся энергией, чтобы дальше выступать на разных конкурсах», - пояснила участница ансамбля «Непоседы» Елизавета Долгушина.

Для коллективов народного танца определили два направления: хороводы и праздники, которые отмечают представители национальностей, проживающих на территории Российской Федерации.

Задача коллективов эстрадного и современного танца - показать «Счастливое детство».

«В номерах, показываемых на сцене коллективами данного жанра, какие-то тяжелые темы, которые «грузят» исполнителей, какие-то проблемы. Может, это у руководителя какие-то проблемы, и он перегружает на детей? А дети-то должны быть счастливы», - отметила председатель жюри Лариса Алексеева.

Всего в конкурсе участвуют 30 коллективов, а лучшие номера покажут на гала-концерте в апреле.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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