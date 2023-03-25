Пензенские барды организовали творческий вечер

Пензенские барды собрали друзей на творческий вечер. В историческом корпусе Лермонтовской библиотеки встретились любители авторской песни и музыки.
Два Дмитрия - Букин и Миляйкин - дружат не первый год и стараются регулярно устраивать концерты.
Музыканты исполнили разные произведения, в том числе личного сочинения, спели то, что просили зрители.
«Есть такой популярный формат, как квартирник, когда все собираются у кого-то, приглашают авторов, поют, общаются. Мы решили перенести это в небольшие залы, клубы», - пояснил бард Дмитрий Букин.
Следующую творческую встречу два Дмитрия запланировали на 1 апреля.
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