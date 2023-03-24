В Пензе выставили портреты культурных деятелей города

24.03.2023 | 19:45

Анатолий Афанасьев - пейзажист и автор натюрмортов, но главным и любимым направлением в живописи у него всегда оставался портрет. Из великого множества работ на выставке - всего 16. Людей на полотнах объединяет одно: преданность искусству.

Ко Дню работника культуры стены Губернаторского дома украсил вернисаж с изображениями заслуженных деятелей Пензенской области. Сам автор на открытии экспозиции присутствовать не смог и наблюдал за собравшимися с автопортрета. На холстах - и коллеги по цеху, художники Сурского края, и актеры, и музыканты.

В 2001-м Анатолий Петрович написал портрет Кирилла Застрожного.

«Пришел на работу заместителем министра культуры, и я больше месяца ходил к нему в мастерскую в свободное время. Мы очень долго беседовали, я убедился, насколько это интереснейший, интеллигентнейший, даже легко ранимый человек», - сообщил директор Пензенской картинной галереи им К. А. Савицкого.

Взглянуть на маститых культурных деятелей глазами Анатолия Афанасьева пришли те, кто учится искусству. Все желающие могут ознакомиться с творениями живописца в течение месяца.