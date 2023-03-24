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Культура

В Пензе открылась выставка в честь Всемирного дня театра

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При съемке никто, за исключением цветов, не пострадал. На снимке изображена Анна Арзямова, актриса Пензенского драматического театра. Ее и других артистов запечатлела фотохудожница Мария Ивановская. Теперь горожане могут полюбоваться выставкой, открытой в преддверии Всемирного дня театра.

«Аню просила подвергаться таким трюкам: у нас было два мака, мы их действительно поджигали в кадре, и они тлели с бешеной скоростью, то есть цветок мог на нее упасть в любой момент. Но как истинная актриса она сотворила то, что мы сумели запечатлеть», - рассказала Мария Ивановская.

В экспозицию вошли 22 фотоработы, сделанные за последние полгода сотрудничества с драмтеатром. Помимо постановочных снимков, есть кадры репетиций и самих спектаклей.

Никто из зрителей и не подозревал, что за кулисами находятся во время представления не только актеры, но и Мария со своим фотоаппаратом. А идеи для своего творчества девушка черпает из искусства.

«Обычно это рождается само по себе после спектаклей, после прочтенных книг и, конечно, фильмов, потому что кино очень сильно на меня воздействует. Хичкок - мой любимый», - поделилась Мария Ивановская.

Подобных фотовыставок в драматическом театре еще не делали. Теперь это станет ежегодной традицией.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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