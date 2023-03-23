Артисты «Серебряной пряди» дали большой концерт

23.03.2023 | 20:31

Такое масштабное мероприятие в последний раз в жизни академического хора «Серебряная прядь» было четыре года назад. Затем пришла пандемия, и вот в 2023-м пензенская публика вновь встретила артистов.

«Репертуар из песен военных лет, песен о войне, патриотических, и, конечно же, в этот раз у нас будут премьеры. Мы обратились к современным советским песням, сегодня будет и «Шутка» Гаврилина, и «Если город танцует» - все для нас новое, интересное, с движениями», - сообщила художественный руководитель и дирижер академического хора «Серебряная прядь» Светлана Щеглова.

В коллективе лишь десятая часть артистов поют с момента его основания. Много новых голосов, некоторые присоединились только в этом году.

«Мы все с нуля сейчас начинаем, очень сложно было, год был трудный и психологически, потому что все привыкают быть в коллективе», - рассказала Светлана Щеглова.

В 2016-м хор «Серебряная прядь» получил звание народного коллектива. Раз в три года его нужно подтверждать, так что на отчетном концерте присутствовала и комиссия.