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Культура

Для пензенцев устроили ретро-шоу «Мы из СССР»

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Артисты легендарных вокально-инструментальных ансамблей 70-80-х - «Ариэль», «Синяя птица», «Голубые гитары», «Красные маки», «Карнавал», «Белый орел», «Шестеро молодых» - вышли на пензенскую сцену с ретро-шоу «Мы из СССР».

Творческому объединению музыкантов в апреле исполнится 18 лет. Появилось оно, как ни странно, на другом конце света, где прошли первые два концерта.

«Нам в одно время позвонили друзья из Австралии и говорят: «Ребята, программу из старых добрых песен! Давно не были в России, скучаем, здесь много русских живет». Мы решили создать такой коллектив - из каждого известного ансамбля по одному музыканту. И, таким образом ВИА у нас, мы стоим два часа на сцене», - рассказал экс-руководитель ВИА «Ариэль» Валерий Ярушин.

Как отмечает певец, спрос на советские песни в современный России значительно вырос. Еще 10 лет назад их воспринимали относительно спокойно, теперь же все поменялось.

«Песни все известны и наполнены добротой, как все вещи советского периода. У нас был стиль, который был народным», - подчеркнул Валерий Ярушин.

В 2018 году концертная программа «Мы из СССР» с успехом прошла в Германии. Недавно на концерт легенд ВИА в Кремлевском дворце собралось около 5 тысяч человек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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