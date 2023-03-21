Концерт Игоря Растеряева в Пензе собрал полный зал

Игорь Растеряев - артист в Пензе желанный. Собрал полный зал поклонников в городском Центре культуры и досуга.
Это не первый концерт в городе на Суре, и исполнитель общался со слушателями как со старыми приятелями.
Песни со смыслом - о прошлом, настоящем и людях и подвиге народа. Композицию об уроженце Волгоградской области, герое второй чеченской кампании, некоторые из пришедших на концерт слушали стоя.
Весь вечер - а после концерта исполнителя зал не отпускал еще долго - Игорь Растеряев держал в руках гармонь. Игру на этом инструменте он освоил самостоятельно.
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