Концерт Игоря Растеряева в Пензе собрал полный зал

21.03.2023 | 19:47

Игорь Растеряев - артист в Пензе желанный. Собрал полный зал поклонников в городском Центре культуры и досуга.

Это не первый концерт в городе на Суре, и исполнитель общался со слушателями как со старыми приятелями.

Песни со смыслом - о прошлом, настоящем и людях и подвиге народа. Композицию об уроженце Волгоградской области, герое второй чеченской кампании, некоторые из пришедших на концерт слушали стоя.

Весь вечер - а после концерта исполнителя зал не отпускал еще долго - Игорь Растеряев держал в руках гармонь. Игру на этом инструменте он освоил самостоятельно.