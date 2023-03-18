В Литературном музее открылась выставка «Шедевры Островского»

18.03.2023 | 17:00

В Литературном музее открылась выставка, посвященная трем ключевым пьесам А. Н. Островского: «Снегурочка», «Гроза», «Бесприданница». Экспозицию помогли организовать сотрудники мемориальной усадьбы в Костромской области - места вдохновения драматурга, где же он и скончался.

«Представлен рассказ о пьесах - история их создания, когда публиковались, история их сценической жизни, эскизы костюмов, декораций, афиши», - пояснила директор государственного мемориального и природного музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково» Анна Родионова.

Есть экспонаты, которые редко покидают свое место, но пензенцы смогут увидеть личный дорожный секретер Островского - на нем, будучи в разъездах, он создал «Бесприданницу».

Александра Николаевича называют русским Шекспиром. Трудно сосчитать все спектакли по его произведениям в стране даже за определенный отрезок времени.

«Если говорить об Островском на пензенской сцене, даже за период с 1917 года, когда театр уже существовал как юридическое лицо, то это 52 постановки», - сообщил руководитель литчасти драматического театра Виталий Соколов.

Ознакомиться с выставкой в Литературном музее можно будет до 22 мая.