В пензенском театре выступил «Классический балет XXI века»

17.03.2023 | 19:45

«Спящая красавица» - жемчужина русского балета. Впервые он был поставлен в 1890 году на сцене Мариинского театра и больше 130 лет остается невероятно популярным. В зрительном зале пензенском театре свободных мест практически не осталось.

Театр «Классический балет XXI века» посетил Пензу не в первый раз. Постановка – визитная карточка труппы.

Историю о принцессе Авроре и принце, который спас красавицу от вечного сна, рассказанную Мариусом Петипа в сопровождении музыки Петра Ильича Чайковского, специалисты часто называют энциклопедией танца.

Балет состоит из двух действий и четырех картин.