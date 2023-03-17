В пензенском театре выступил «Классический балет XXI века»

«Спящая красавица» - жемчужина русского балета. Впервые он был поставлен в 1890 году на сцене Мариинского театра и больше 130 лет остается невероятно популярным. В зрительном зале пензенском театре свободных мест практически не осталось.
Театр «Классический балет XXI века» посетил Пензу не в первый раз. Постановка – визитная карточка труппы.
Историю о принцессе Авроре и принце, который спас красавицу от вечного сна, рассказанную Мариусом Петипа в сопровождении музыки Петра Ильича Чайковского, специалисты часто называют энциклопедией танца.
Балет состоит из двух действий и четырех картин.
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