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Культура

В Пензе ожидают приезда Любови Казарновской

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В Пензе ожидают визита оперной дивы, известной на весь мир. Спустя долгие годы Любовь Казарновская снова выступит здесь. Однако концерт - это не главная цель.

«Патриотическо-образовательный проект, где она рассказывает, что такое музыка, как она влияет на человека, как жить с музыкой, как строить с ней отношения», - пояснила организатор мероприятия Ирина Жуковская.

В Пензу Любовь Казарновская привезет еще трех исполнителей. Это ее ученики, которые сейчас уже самостоятельные артисты. Есть возможность попасть в команду и у пензенцев.

«Всегда, когда Любовь Юрьевна посещает какой-то регион, она ищет таланты. Если вы чувствуете в себе силы, добро пожаловать 9 апреля в 14:00 продемонстрировать свое мастерство. И если вы действительно талантливы, вас заметят и помогут», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В каждом городе Казарновская находит новые дарования, которые потом становятся с ее помощью настоящими звездами. На прослушивание необходимо прийти за час до начала, чтобы заполнить все документы. Участие в кастинге бесплатное.

Насладиться вокалом Любови Казарновской можно будет 8 апреля в 19:00 в Центре культуры и досуга.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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