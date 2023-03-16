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Культура

В Литературном музее открыли новый экскурсионный зал

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В Литературном музее реализовали идею, которую вынашивали последние несколько лет, - создать постоянный экспозиционный зал, посвященный периоду от Серебряного века до современности. Фондовая коллекция богата, но нужно было ее правильно оформить и подать.

Когда некий меценат, пожелавший остаться неизвестным, предоставил учреждению выставочное оборудование из испанского дуба, медлить с открытием больше не стали. Витрины оснащены специализированными выкатными полками, которые позволяют наглядно иллюстрировать рассказ экскурсовода.

«В уголке писателя Константина Бадигина, знаменитого ледового капитана, мы показываем телеграммы от его бабушки во время 812-дневного дрейфа. Отважный капитан получал от нее очень нежные письма», - показала директор объединения государственных литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Екатерина Звягинцева - новый сотрудник Литературного музея. Ее первая экскурсия совпала с открытием нового зала «От Блока до блога».

«Мне помогали с тем, как найти материал, где посмотреть, что будет интересно детям, что - взрослым», - рассказала специалист.

В выставочном зале представлены экспонаты знаменитых писателей, которые связаны с Пензой. Кто-то здесь неоднократно бывал, кто-то родился: Александр Блок, Анатолий Мариенгоф, Владимир Маяковский, Александр Грин, Максим Горький, Петр Замойский, Константин Бадигин, Николай Задорнов. Не обделены вниманием и литературный журнал «Сура», и работы современных краеведов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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