Пензенцы увидели знаменитых актеров в комедии положений

В драматическом театре показали «Идеальную жену» - так называется спектакль, в котором принимает участие целая россыпь звезд, знакомых пензенцам по фильмам и сериалам: Мария Порошина, Петр Красилов, Любовь Тихомирова, Илья Древнов и другие.
Игорь Письменный занят в постановке около 10 лет и уже не удивляется всегда полным залам. Пенза не стала исключением.
«Люди любят сказки и чтобы все заканчивалось хорошо. Когда они видят практически себя и все хорошо кончается, им нравится. Плюс хорошие актеры, хороший режиссер делал, музыка - все это вместе», - отметил актер.
«Идеальная жена» - комедия положений. Начало прошлого века, Петербург, авантюрный жиголо, романтичный капитан и экстравагантный художник надеются провести чудесный вечер. Каждый пригласил на свидание очаровательную даму.
Но пары рассчитывают провести вечер на одной и той же жилплощади. Квартира принадлежит благочестивой семье. В водоворот интриг и смешных ситуаций попадут все.
В итоге герои обрели второе дыхание в любви, а зрители провели приятный вечер.
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