Пензенцы увидели знаменитых актеров в комедии положений

16.03.2023 | 20:00

В драматическом театре показали «Идеальную жену» - так называется спектакль, в котором принимает участие целая россыпь звезд, знакомых пензенцам по фильмам и сериалам: Мария Порошина, Петр Красилов, Любовь Тихомирова, Илья Древнов и другие.

Игорь Письменный занят в постановке около 10 лет и уже не удивляется всегда полным залам. Пенза не стала исключением.

«Люди любят сказки и чтобы все заканчивалось хорошо. Когда они видят практически себя и все хорошо кончается, им нравится. Плюс хорошие актеры, хороший режиссер делал, музыка - все это вместе», - отметил актер.

«Идеальная жена» - комедия положений. Начало прошлого века, Петербург, авантюрный жиголо, романтичный капитан и экстравагантный художник надеются провести чудесный вечер. Каждый пригласил на свидание очаровательную даму.

Но пары рассчитывают провести вечер на одной и той же жилплощади. Квартира принадлежит благочестивой семье. В водоворот интриг и смешных ситуаций попадут все.

В итоге герои обрели второе дыхание в любви, а зрители провели приятный вечер.