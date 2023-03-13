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Культура

Органистка из Сибири представила пензенцам новую программу

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Вновь в органном зале филармонии выступила артистка из Сибири, лауреат международных конкурсов, обладательница премии «Органист года 2021» Мария Блажевич.

«Раза два в год точно приезжаю, меня здесь любят, и это классно», - рассказала исполнительница.

В программу «Романтический орган» включены как шедевры русской классики, так и творения великих зарубежных композиторов.

Изначально артистка училась игре на фортепиано, и только в 20-летнем возрасте ее пленил орган.

«На нем можно играть ту музыку, которую нельзя сыграть на фортепиано. Иоганн Себастьян Бах не писал для фортепиано, тогда еще не было такого. Он писал для клавесина, органа, захотелось играть его музыку на аутентичных инструментах», - пояснила Мария Блажевич.

Концерт прошел в рамках VIII фестиваля органной музыки Penza Fest. Следующими, кого артистка ознакомит со своей романтической программой, станут жители Ташкента.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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