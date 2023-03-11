В Пензе состоялся творческий вечер Ларисы Рубальской

11.03.2023 | 19:30

До Пензы добралась Лариса Рубальская - знаменитая поэтесса, автор текстов песен, член Союза писателей Москвы. На большой сцене филармонии она организовала свой творческий вечер.

Лариса Алексеевна рассказывала о своей жизни, о том, как стала знаменитой, отвечала на вопросы зрителей и читала стихи.

«Для меня она самая душевная поэтесса, очень люблю ее стихи», «Добрая, нежная, описывает женские трудности и победы», «Душевная, красивая, очень обаятельная, веселая», - выразили чувства зрители.

А еще в этот вечер именитая гостья пела - о весне, о любви, о простом семейном счастье.

Лариса Рубальская написала тексты ко многим известным песням. В разные годы она сотрудничала с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Ириной Аллегровой, Александром Малининым.