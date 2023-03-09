В Центре культуры и досуга устроили «Парад звезд 80-х»

09.03.2023 | 20:18

Под песни Владимира Преображенского, экс-солиста вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица», пензенцы вспомнили молодость, а сам исполнитель - времена, когда с коллегами-музыкантами колесил по СССР, и не только.

«Наверное, сцена - это наркотик. Когда ты попадаешь на нее, видишь зал, сверкающие глаза - это тебя завораживает», - отметил исполнитель Владимир Преображенский.

В городском Центре культуры и досуга устроили «Парад звезд 80-х». Помимо Преображенского, хиты исполнили Валерий Каримов из «Аракса» и Сергей Скачков из «Землян». Еще до концерта последний проверил акустику в фойе и дал интервью съемочной группе 11 канала.

«Я из «нафталина» - один из самых дорогих исполнителей. Поэтому, если я приезжаю с артистами, получается довольно накладно. А один я могу делать что угодно», - объяснил экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков.

Валерий Каримов сотрудничал с группой «Аракс» с 2009 по 2015 годы. А звездное время коллектива пришлось на 70-80-е годы XX века. Каримов в Пензе не в первый раз.

«Это практически мои земляки. Я немножко тоже с Урала», - пошутил экс-солист групп «Аракс» и «Рок-ателье» Валерий Каримов.

Зрители подпевали, подтанцовывали, не отпускали артистов со сцены.