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Культура

Неслышащие артисты подготовили спектакль для пензенцев

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В воскресенье, 12 марта, в Пензе пройдет необычное представление - музыкальный спектакль неслышащих артистов «Мамы».

Постановку готовит региональное отделение Всероссийского общества глухих. Мероприятие приурочат к Международному женскому дню и проведут в малом зале Центра культуры и досуга (на улице Ленина, 11а). Начало в 14:00.

«Участие в спектакле примут взрослые и самые маленькие неслышащие артисты. Зрители увидят историю мам: молодых и уже совсем взрослых, трогательные стихи детей, артистичные песенные постановки», - сообщили в министерстве внутренней и информационной политики.

Тема постановки - материнская любовь, она актуальна во все времена.

«Мама - самое доброе и теплое воспоминание человека, мамино сердце самое переживающее и любящее, а мамины глаза самые понимающие. Ни одна репетиция еще не обошлась без слез, наворачивающихся на глаза от трогательных песен о маме», - отметили организаторы спектакля.

Среди постановщиков - опытные неслышащие артисты, руководитель театра жестовой песни, а также слышащие специалисты (режиссер, хореограф, переводчик жестового языка), добавили в ведомстве.

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Источник — фото miip.pnzreg.ru
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