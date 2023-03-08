В Пензе для женщин устроили «Особый день календаря»

08.03.2023 | 20:14

«Особый день календаря» - так назвали концерт, посвященный 8 Марта. С самым весенним праздником пензенских женщин поздравили артисты и коллективы центра культурного развития «Дом офицеров».

«Концертная программа собрана из номеров, которые воспевают все светлое и прекрасное - это, конечно же, женщины. Есть номера про мам, про любимых, про разные женские профессии. Я думаю, каждая из зрительниц найдет что-то для себя особенное», - отметил художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Дмитрий Кабунин.

В программе - 20 вокальных и танцевальных номеров. Возраст участников - от самых маленьких, которые только делают свои первые шаги перед публикой, до уже опытных солистов, давно привыкших к ярким огням софитов.