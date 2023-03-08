Актеры «Театра Доктора Дапертутто» расскажут о себе

08.03.2023 | 21:11

На творческой встрече с пензенцами художественный руководитель «Театра доктора Дапертутто», расположенного в «Доме Мейерхольда», Дмитрий Кинге раскрыл личные тайны. Его семья - коренные пензенцы. Предки жили в городе с момента основания, строили здесь церкви и были священнослужителями.

Зрители слушали, затаив дыхание, и подпевали, когда Кинге взял в руки гитару.

Эта встреча со зрителями открывает целый цикл. Актеры театра по очереди будут рассказывать о себе горожанам и демонстрировать свои таланты.

«Зритель задает много вопросов и по интернету, и после спектаклей, и до спектаклей, и на улице могут иногда остановить и что-то спросить. Зритель часто ассоциирует актеров с определенными ролями, и, чтобы показать, что актер может быть разным, такие встречи и должны проходить», - отметил художественный руководитель «Театра Доктора Дапертутто» Дмитрий Кинге.

Череда вечеров будет посвящена 20-летию создания театра. Для Пензы это уникальное явление. Очень камерные, сделанные в необычном стиле спектакли в областном центре другие труппы не показывают.