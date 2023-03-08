Актеры «Театра Доктора Дапертутто» расскажут о себе

На творческой встрече с пензенцами художественный руководитель «Театра доктора Дапертутто», расположенного в «Доме Мейерхольда», Дмитрий Кинге раскрыл личные тайны. Его семья - коренные пензенцы. Предки жили в городе с момента основания, строили здесь церкви и были священнослужителями.
Зрители слушали, затаив дыхание, и подпевали, когда Кинге взял в руки гитару.
Эта встреча со зрителями открывает целый цикл. Актеры театра по очереди будут рассказывать о себе горожанам и демонстрировать свои таланты.
«Зритель задает много вопросов и по интернету, и после спектаклей, и до спектаклей, и на улице могут иногда остановить и что-то спросить. Зритель часто ассоциирует актеров с определенными ролями, и, чтобы показать, что актер может быть разным, такие встречи и должны проходить», - отметил художественный руководитель «Театра Доктора Дапертутто» Дмитрий Кинге.
Череда вечеров будет посвящена 20-летию создания театра. Для Пензы это уникальное явление. Очень камерные, сделанные в необычном стиле спектакли в областном центре другие труппы не показывают.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀