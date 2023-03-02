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Культура

Хор «Душа России» подарил пензенцам большой концерт

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В стенах «Дома офицеров» запела «Душа России». В честь 55-й годовщины пензенский народный хор подарил горожанам большой концерт. Специально к мероприятию артисты подготовили несколько новинок.

«В репертуаре хора прозвучат русские народные песни, авторские, некоторые будут премьерными, с которыми раньше наш коллектив еще не выступал», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Дмитрий Кабунин.

«Творите добро. Средь этих стен, где все искусством дышит, стремитесь сами быть все выше, выше», - взяла слово заместитель председателя пензенского областного отделения фонда ветеранов Светлана Салова.

За годы существования хор «Душа России» удостоился множества наград, стал лауреатом конкурсов и фестивалей, его можно назвать визитной карточкой города. Артисты завоевали сердца публики и обзавелись большой армией поклонников.

За творческие заслуги участникам коллектива вручили памятные грамоты и благодарственные письма.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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