Хор «Душа России» подарил пензенцам большой концерт

02.03.2023 | 19:47

В стенах «Дома офицеров» запела «Душа России». В честь 55-й годовщины пензенский народный хор подарил горожанам большой концерт. Специально к мероприятию артисты подготовили несколько новинок.

«В репертуаре хора прозвучат русские народные песни, авторские, некоторые будут премьерными, с которыми раньше наш коллектив еще не выступал», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Дмитрий Кабунин.

«Творите добро. Средь этих стен, где все искусством дышит, стремитесь сами быть все выше, выше», - взяла слово заместитель председателя пензенского областного отделения фонда ветеранов Светлана Салова.

За годы существования хор «Душа России» удостоился множества наград, стал лауреатом конкурсов и фестивалей, его можно назвать визитной карточкой города. Артисты завоевали сердца публики и обзавелись большой армией поклонников.

За творческие заслуги участникам коллектива вручили памятные грамоты и благодарственные письма.