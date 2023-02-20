Воскресные школы региона выступили в Пензе с добрыми сказками

20.02.2023 | 19:31

Коллектив «Пеликан» из Заречного - участник первого театрального фестиваля воскресных школ. В духовно-просветительском центре «Спас» зрители - одновременно самодеятельные актеры - смотрели «Добрые сказки». Так называется форум.

«Мы представляем кукольный спектакль, постановка «Царь Ирод», вместе с пением нашего ансамбля», - объяснила руководитель воскресной школы Светлана Данилкина.

«Группы педагогов воскресной школы выступили с инициативой провести мероприятие, где ребята из различных воскресных школ могли бы пообщаться, поделиться опытом и представить собственные наработки», - отметил помощник председателя отдела Пензенской епархии иерей Вячеслав Шигуров.

В епархии поддержали идею, так был организован первый театральный фестиваль. 12 коллективов воскресных школ областного центра, Заречного, Пензенского района подготовили спектакли. Кто-то выбрал сказку патриотической направленности, кто-то - рождественскую, либо артисты выстроили сюжет из разных произведений.

«Добрые сказки» не предполагают оценок и распределения мест. Опыт создания постановок среди учащихся воскресных школ всем на пользу, а значит, за первым фестивалем последует второй - в следующем году.