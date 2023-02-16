Сетевое издание|18+|Четверг|16 фев 2023|22:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Снег |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
 

Культура

В Пензе прочитали стихи самых известных поэтесс XX века

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Воспитанницы театральной студии «Арлекин» предстали перед пензенцами в образах самых известных поэтесс XX века: Зинаиды Гиппиус, Марины Цветаевой, Веры Инбер, Анны Ахматовой и Мирры Лохвицкой.

О чем болела женская душа того времени, девушки рассказывали порой полушепотом, потому и зрители находились не в зале, а прямо на сцене с артистами.

«Как мы шутим, стихи женские тихие, они вот так, тет-а-тет, наедине. Это что-то такое интимное, тонкое, что не прокричишь с трибуны», - отметила руководитель театральной студии «Арлекин» Наталья Кучишкина.

А название постановки совпало с мужским стихотворением Осипа Мандельштама «Нежнее нежного».

«Стих гораздо сложнее воспринимается зрителем, чем проза. В прозе артисту проще показать какую-то внутреннюю мысль, которую хочет герой донести до зрителя. Через стих это сделать сложнее, здесь важны паузы, логические ударения, акценты», - подчеркнула педагог по сценической речи Софья Жидкова.

Главная идея спектакля - рассказать о чуткости и тонкости женского естества и как это отражается в творчестве, о чем бы поэтесса ни писала: о родине, обществе, искусстве или о такой разной любви.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте