В Пензе прочитали стихи самых известных поэтесс XX века

16.02.2023 | 21:09

Воспитанницы театральной студии «Арлекин» предстали перед пензенцами в образах самых известных поэтесс XX века: Зинаиды Гиппиус, Марины Цветаевой, Веры Инбер, Анны Ахматовой и Мирры Лохвицкой.

О чем болела женская душа того времени, девушки рассказывали порой полушепотом, потому и зрители находились не в зале, а прямо на сцене с артистами.

«Как мы шутим, стихи женские тихие, они вот так, тет-а-тет, наедине. Это что-то такое интимное, тонкое, что не прокричишь с трибуны», - отметила руководитель театральной студии «Арлекин» Наталья Кучишкина.

А название постановки совпало с мужским стихотворением Осипа Мандельштама «Нежнее нежного».

«Стих гораздо сложнее воспринимается зрителем, чем проза. В прозе артисту проще показать какую-то внутреннюю мысль, которую хочет герой донести до зрителя. Через стих это сделать сложнее, здесь важны паузы, логические ударения, акценты», - подчеркнула педагог по сценической речи Софья Жидкова.

Главная идея спектакля - рассказать о чуткости и тонкости женского естества и как это отражается в творчестве, о чем бы поэтесса ни писала: о родине, обществе, искусстве или о такой разной любви.