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Культура

Пензенцы увидели балет «Жизель» в исполнении столичного театра

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Историю о том, что любовь сильнее смерти, пензенцы любят - на балете «Жизель» всегда много зрителей, хотя постановку в городе на Суре показывают регулярно. В этот раз спектакль привез столичный театр «Классический балет XXI век».

В основу положена легенда о вилисах - невестах, умерших до свадьбы. Главная героиня влюбляется в знатного человека, он отвечает ей взаимностью, но жениться планирует на другой, богатой, девушке. И соперницы даже познакомились.

Несостоявшаяся невеста умерла от горя, но, даже став тенью, спасла своего любимого от гибели.

Жизель в исполнении Елизаветы Небесной на сцене сразу выделялась - самая маленькая и хрупкая героиня из всех. Приме легко играть призрака, фигура позволяет.

«Я хотела бы развенчать все-таки миф по поводу того, что балерины придерживаются каких-то диет. Это все как у нормального человека происходит. Да, есть 2% балерин, которые просто склонны к полноте по своей природе, а так мы все очень любим питаться, и особенно на ночь. Я люблю сало, к примеру, и без булочек-пирожных не живу. Но, допустим, за ту же «Жизель» я всегда теряю где-то килограмма два», - призналась руководитель театра «Классический балет XXI век» Елизавета Небесная.

А вот ее заместитель рассказал другое. Он играет роль лесничего Ганса - отвергнутого влюбленного. Мужчина тоже худеет, но у Никиты основные нагрузки выпадают даже не на балет. Тяжелее даются обязанности администратора.

«Во время спектакля я нахаживаю около 15 километров просто по театру туда-сюда. Все спрашивают - я не могу заслуженную артистку и солистку заставлять рассказывать всем. И костюмер у нас тоже один. Поэтому есть большой спектр задач, которые нужно выполнять», - отметил Никита Туманян.

Считается, что «Жизель» - один из самых старых балетов, сохранившихся до современных дней. Премьера состоялась в 1841 году в Париже.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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