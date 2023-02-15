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Культура

Ансамбль «Песняры» исполнил для пензенцев лучшие композиции

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Сделано в СССР - композиции, проверенные временем, прозвучали в Центре культуры и досуга. Выступал белорусский государственный ансамбль «Песняры».

Легендарный вокально-инструментальный ансамбль был создан в Минске в 1969 году Владимиром Мулявиным. Теперь в состав творческого коллектива вошли молодые музыканты, многие из них выросли на произведениях «Песняров».

«Мы сохраняем традиции, не уходим далеко в сторону. Естественно, мы обретаем современное звучание, но это вполне созвучно с теми традициями, которые были заложены Владимиром Мулявиным. В свое время «Песняры» всегда звучали современно, в традициях того музыкального пространства, которое было вокруг», - отметил художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев.

Белорусы представили пензенцам программу, в которую вошли композиции из золотого песенного фонда коллектива. Областной центр музыканты посетили в рамках большого гастрольного тура по российским городам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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