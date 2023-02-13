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Культура

Пензенцы услышали произведения двух величайших композиторов

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Два отделения и два величайших композитора - Л. ван Бетховен и П. И. Чайковский - в программе приезжих артистов, которые открыли пятый фестиваль музыки «Пензенские симфонические сезоны». На сцену областной филармонии вышел лауреат всероссийских и международных конкурсов пианист Вадим Агеев. Местной Губернаторской капеллой управлял саратовский дирижер Михаил Мясников.

Это не первый совместный концерт симфонической капеллы и приглашенного дирижера. Несколько лет назад они исполняли «Итальянскую симфонию» Ф. Мендельсона. И тогда, и теперь потребовалось три-четыре репетиции, чтобы творческий контакт между музыкантами и человеком с палочкой в руках состоялся.

«Я с удовольствием приезжаю к разным оркестрам - и в Пензу, и недавно, в ноябре, я был в Луганске, дирижировал в Луганской филармонии. Так что стараюсь выезжать и какие-то новые знакомства, творческие связи воплощать в жизнь», - рассказал Михаил Мясников.

В феврале-марте у него плотный концертный график - череда выступлений в Саратове, где его ждут родные коллективы: симфонический и камерный струнный оркестры, художественным руководителем которых он является.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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