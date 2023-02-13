Пензенцам показали пьесу «Обыкновенное чудо»

Необязательно ехать в столицу, чтобы посмотреть сказку в сопровождении оркестра Московской академической филармонии. Уже пятый год Пенза становится участницей проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»: в стенах Лермонтовки идет видеотрансляция пьесы «Обыкновенное чудо» Евгения Шварца.
Подобные мероприятия для пензенцев в библиотеке устраивают по воскресеньям. Здесь можно не только послушать классическую музыку, но и обменяться впечатлениями с остальными пришедшими.
«Это очень интересно, особенно для тех, у кого нет дома интернета, кто не может войти и посмотреть. А некоторые люди приходят, чтобы пообщаться», - рассказала главный библиотекарь Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Мария Федотова.
«Обыкновенное чудо» - сказка для взрослых, аудитория подобралась соответствующая. Но зачастую здесь показывают представления для детей. К тому же малыши тут могут не только спектакли посмотреть, но и познакомиться друг с другом - в игровой зоне.
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