В Москве состоялся первый крупный вернисаж пензенской художницы

11.02.2023 | 16:30

В Государственном Дарвиновском музее в Москве открылась выставка «За гранью материи». Среди 11 представленных работ нет портретов, пейзажей, натюрмортов или морских видов. Каждое полотно - это некий философский труд, созданный с помощью холста, кисти и красок молодой пензенской художницей VASU. Это ее первый крупный вернисаж в российской столице.

«Очень интересные картины. У нее своеобразное видение мира, она рисует в абстрактном жанре, но в каждой картине чувствуется определенная концепция. У нее свой стиль, свой почерк, и картины производят сильное впечатление», - оценила посетительница выставки.

«Кто-то, может, видит здесь штрихкоды, кто-то видит какие-то ответы, которые зашифрованы в этих QR-кодах, а я вижу что-то другое - в этой технике я вижу вибрации, волны. Существует точка зрения, что, если любую частицу делить до бесконечности, массы не останется - останется вибрация, энергия, которая распространяется волнами», - изложил свои мысли ценитель прекрасного.

«Выбор формата - квадрат: стабильность, прочность, уравновешенность. Мне кажется, он тоже не случайный - она в поиске равновесия, чего-то такого большого, серьезного, философского», - предположила молодая женщина.

«Проверка видения», «Врата», «База данных» - так называются работы VASU.

Художница принципиально не дает интервью и не появляется перед фото- и видеокамерами. Девушка считает, что за нее должны говорить картины. Изначальное предназначение книги, оценить которую можно, лишь сосредоточившись на восприятии и последующих размышлениях, - побуждать к раздумьям, и выставленная серия работ предполагает аналогичный подход.

Автор уверена, что любое искусство не рассчитано на беглый осмотр и спешку. Своим творчеством она надеется побудить зрителя к познанию себя и мира, изначальной природы всего.

Картины VASU представлены в частных коллекциях в Лондоне, Дублине, Измире, Москве и Минске.