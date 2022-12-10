В пензенской творческой мастерской поставили водевиль

10.12.2022 | 20:30

В творческой мастерской Carpe diem, объединившей актеров-любителей, поставили водевиль Владимира Сологуба «Беда от нежного сердца».

«Очень долго репетировали, очень старались, у нас был хореограф, мы занимались вокалом дружно», - рассказала руководитель творческой мастерской Наталья Арефьева.

Комедии уже больше 170 лет, но она до сих пор с успехом идет на разных театральных сценах.

«Как только ее ни ставили - и в виде клоунады, и драму пытались найти. Материал интересный, он до сих пор не устаревает», - сообщила Наталья Арефьева.

По сюжету богатый откупщик хочет женить своего единственного сына, и вокруг него сразу начинает образовываться «цветник» из невест. Анастасия Римская играет мать, которая хочет удачно пристроить дочь. В жизни актриса-любитель работает с персоналом, так что на сцене ей удается ловко управлять людьми.

«У меня очень интенсивная, напряженная работа, а здесь я, наоборот, отдыхаю. Казалось бы, я на сцене, напряжение, а особо не волнуюсь. Для меня это отдых, релакс после трудовых будней», - отметила Анастасия Римская.

Студент и будущий инженер Иван Марынов исполняет роль того самого завидного богатого жениха. В театральной мастерской он занимается около полугода.

«Я очень люблю театр, мне нравится кино, поэтому я с удовольствием здесь занимаюсь», - пояснил актер.

Как всегда бывает в водевиле, все закончится хорошо и герой сделает правильный выбор. А актеры Carpe diem (что означает «лови момент») приступили к новым репетициям - будут ставить Шекспира.