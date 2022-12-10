Группа JEO презентовала пензенцам новый альбом

10.12.2022 | 20:00

Коллектив JEO отметил пятилетие с момента образования. Событие отметили особенный концертом - презентацией нового альбома. Все песни зритель услышал впервые.

За пять лет серьезно поменялся состав группы, другим стал и репертуар. Музыканты играют исключительно свои песни, а раньше тексты большинства треков были написаны на английском языке.

«Решили, что раз уж нужно свою, российскую музыку поднимать, то почему не писать на русском тогда. Этот альбом полностью русскоязычный, как и предыдущий. Дальше - больше», - рассказал лидер группы JEO Павел Попыкин.

Отыграть юбилейный концерт группа рассчитывала еще в прошлом году, но тогда эпидемиологическая ситуация не позволяла устроить выступление. В 2022-м музыканты наконец-то отпраздновали юбилей, пусть и с запозданием.