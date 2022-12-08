Культура

Можно и не дождаться: чиновников попросили «донимать «Росгосцирк»

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Властями Пензенской области делается все для того, чтобы цирк был достроен. В этом уверили горожанку Елену, которая на протяжении нескольких дней ведет переписку с представителем регионального правительства.

«Доведите, пожалуйста, до логического завершения 12-летнее строительство цирка и выделите уже наконец деньги на строительство кукольного театра. Детишек нужно приучать к культуре, а у нас маленький театр и недостроенный цирк. Детей сводить некуда!» - написала женщина в группе губернатора во «ВКонтакте».

Елене пояснили, что вопрос о строительстве театра «Кукольный дом» будет рассмотрен в ходе исполнения областного бюджета на 2023-2025 гг.

«Реконструкцией цирка занимается организация «Росгосцирк». С начала строительства на объекте выполнен практически весь цикл строительно-монтажных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией. Ввод объекта в эксплуатацию состоится после завершения всех видов работ», - говорится в сообщении.

Пензячку такой ответ не устроил. «То-есть НИ-КОГ-ДА???» - сыронизировала она.

«Уважаемая Елена, понятно Ваше желание скорее увидеть результат. Работа ведется. Строительство цирка курирует Министерство культуры Российской Федерации. По информации, полученной нами от Росгосцирка, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 31 декабря 2023 года», - успокоили горожанку.

Однако, по мнению Елены, местные чиновники не должны оставаться в стороне: «Если сидеть ровно и не стараться двигать сдачу объекта, донимая «Росгосцирк» и иные инстанции, и не торопить их, то можно и никогда не дождаться завершения строительства. Судя по вашей работе, оно так и будет!» - возмутилась женщина.

Ее заверили в том, что правительство Пензенской области «оказывает всяческое содействие и поддержку для завершения работ на данном объекте».

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