Пензенцам объяснили причину отказа от телескопа в планетарии

06.12.2022 | 12:21

Во вторник, 6 декабря, министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков рассказал о строительстве планетария и оборудовании, которое в нем будет. Он попытался рассеять опасения горожан, тревожащихся за судьбу памятника.

«Планетарий, за который многие пензенцы переживали, будет он или не будет, обретает знакомые очертания, очертания здания, которое существовало ранее. На сегодняшний день идет его обшивка. Сначала он стоял в виде сруба, был исторический период, когда пензенский планетарий не был обшит досками. Сейчас он обшит вагонкой и предстанет в том виде, в котором его запомнили, каким он был в последние дни», - отметил чиновник.

По его словам, сейчас заканчиваются строительно-монтажные работы, они выполнены на 80%. Буквально через несколько дней на объект подадут тепло и начнутся отделочные работы внутри здания. После этого смогут перейти к монтажу оборудования.

«Было много вопросов по оборудованию. Изначально планетарий появился именно как устройство, которое транслирует звезды, это левая высокая башенка. Там располагался тот самый «Малый Цейс», о котором мы все знаем. Это прибор для того, чтобы проецировать звезды. Впоследствии, когда был сделан ремонт, сзади было пристроено здание с большим звездным залом. И в нем уже расположился планетарий нового типа, более современное устройство, которое сохранилось до сегодняшних дней и займет свое место в центральной части. В холле он будет выставлен как один из исторических объектов, он будет встречать гостей.

В правой части здания теоретически мог располагаться телескоп, с помощью которого наблюдали за звездами. Но раньше вокруг планетария практически не было деревьев, а сейчас они ровно в два раза выше, чем современный планетарий. Это говорит о том, что та функция, которую изначально выполняла эта башенка (наблюдение за звездами), сегодня не может выполняться, потому что обзора нет, будет возможность посмотреть только вертикально вверх. Поэтому, когда делался проект современного планетария, от этой концепции отказались и башенки сделали без возможности подъема», - объяснил Сергей Бычков.

Он уточнил: раньше вход в башенку осуществлялся через крышу, на которой было ограждение. Сотрудники метеорологической обсерватории поднимались наверх и могли там наблюдать за звездами.

«Но башенка очень узкая, по современным пожарным нормам мы не можем осуществить подъем посетителей туда и, соответственно, сделать это через крышу. Поэтому проектировщик оставляет внешний вид планетария в том варианте, в котором он есть, но не предполагает подъема в эту башню и наблюдения за звездами», - констатировал чиновник.

Комментируя слухи о том, что некоторое оборудование могло потеряться, Бычков заявил: «У нас остался телескоп, который существовал в планетарии большого размера, он сейчас в процессе передачи с баланса парка Белинского на баланс библиотеки имени Лермонтова, которая будет осуществлять работу в этом планетарии. Он небольшого размера, я думаю, что это не исторический телескоп, который здесь изначально находился. Есть еще один телескоп, который выглядит как более древний, он находится в неисправном состоянии, но он тоже цел. То есть все оборудование, которое было в планетарии до начала реконструкции, находится на балансе парка и проходит процедуру передачи библиотеке. Ничего не потерялось».

Новое оборудование позволит показать зрителям положение небесных тел на какую-то конкретную дату и на любую точку земного шара: например, можно увидеть, как выглядит звездное небо в Антарктиде или в Пензе, допустим в марте.

Открыть объект планируют в 2023 году, точную дату Сергей Бычков называть не стал, хотя указал, что работы ведутся по графику. Статус памятника планетарий, по его словам, не потеряет.