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Культура

В Пензе выбрали самую красивую татарскую девушку

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Динара Усманова свободно говорит на татарском, знает традиции и обычаи своего народа. Впервые девушка решила поучаствовать в конкурсе красоты «Татар кызы - Пенза». В Сурском крае его традиционно проводят с 2014 года. По мнению Динары, внешняя привлекательность - далеко не единственный фактор, с помощью которого можно достичь победы.

«Надо обладать смелостью, мудростью, добротой своей, очарование надо иметь, терпеливость и стремление к получению места», - отметила участница конкурса Динара Усманова (Кузнецкий район).

«Это конкурс, направленный на сохранение духовных семейных ценностей и, конечно же, традиций, которые наши девушки, став матерями, передадут детям. В этом наш конкурс посвящен очень интересной тематике - «Люблю тебя, мой край родной». Именно женщина является хранительницей очага, передает любовь к своей семье, к своему дому, к своей малой родине», - подчеркнула заместитель председателя татарской национально-культурной автономии области Винера Мухамеджанова.

Потому на первых двух заочных этапах девушки показывали себя как настоящие хозяйки, в кулинарном мастерстве и вязании. А на сцене у конкурсанток задача была другая - продемонстрировать национальные татарские костюмы и свои таланты. Для творческого номера Динара выбрала песню.

Победила Айгуль Кафтаева, она представит Пензенскую область на дальнейших этапах международного конкурса «Татар кызы».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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