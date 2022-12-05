В драмтеатре состоялся гала-концерт конкурса чтецов

05.12.2022 | 20:33

«Помимо номеров, нужно было все склеить, сделать и прологи, и начало, и все свести, вплоть до перестановок», - рассказал режиссер финала конкурса «Слова подобны крыльям» Николай Шаповалов.

Впервые гала-концерт конкурса чтецов «Слова подобны крыльям» прошел в большом зале областного драматического театре.

«Конкурс уникален множественностью этапов. На первый этап было заявлено более 300 видеозаявок, и в процессе уже 30 человек попробовали прочитать незнакомый текст с листа уже в Пензенском литературном музее. Это было наше обязательное условие, потому что, на наш взгляд, именно это позволяет понять степень таланта», - объяснила генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

В итоге в финал вышли только 12. Самому юному участнику всего 7 лет. Арсений Немов приехал из Наровчата.

Каждое выход финалиста - это мини-спектакль. Можно читать стихи, прозу, но главное - все выступления должны соответствовать теме конкурса «Отчизне посвятим прекрасные порывы».

Александра Романихина выбрала монолог Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня», Анастасия Левичева - «Реквием» Анны Ахматовой. Обе - третьекурсницы Пензенского колледжа искусств.

«Я считаю, это уже победа. Сейчас решается судьба», - пояснила Александра Романихина.

«Выход на большую сцену драматического театра уже о многом говорит», - сообщила Анастасия Левичева.

У каждого участника был свой наставник, который готовил подопечного к выходу на большую сцену. Гран-при взяла студентка колледжа искусств Анастасия Грачева, ее учил Николай Шаповалов.