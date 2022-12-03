Культура

Пензенский ансамбль «Креатив» отпраздновал свое 15-летие

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Что ни зритель - то с цветами. В концертный зал детской школы искусств имени Яничкина заходили пензенцы с букетами в руках. Они пришли на праздничный концерт. День рождения отметил ансамбль современной хореографии.

«Креативу» исполнилось 15 лет. Бессменный руководитель танцевального коллектива Татьяна Комарова отлично помнит, как все начиналось.

«Я набрала первую группу маленьких детей, пришла сюда к Юрию Ермолаевичу Яничкину. Он взял меня с удовольствием, потому что я работала в музыкальном театре Елены Эстриной и он уже видел мои работы. Ценил меня как хореографа. Спасибо ему большое за это», - отметила художественный руководитель ансамбля современной хореографии «Креатив» Татьяна Комарова.

В праздничный вечер на сцену вышли все воспитанники ансамбля, больше ста человек.

Минувшим летом «Креатив» стал образцовым хореографическим коллективом. Почетное звание артистам предстоит подтверждать раз в три года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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