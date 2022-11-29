В Пензе открылся всероссийский конкурс «Модный двор»

29.11.2022 | 18:56

Как будто маленькие фарфоровые куклы ожили и очутились на сцене. Нежные, словно ненастоящие костюмы придали юным моделям особый стиль. Сказочным номером открылся всероссийский конкурс «Модный двор». Высокий уровень организаторы задали с первого же выступления.

«Модный двор» возвращается в Пензу. После продолжительного перерыва (последний раз мероприятие проводили в 2014 году) конкурс снова объединяет театры моды со всей страны.

«Это ответственность. Это на самом деле очень сложно, потому что все подзабыли, отвыкли. Все равно нашлись самые отважные, любящие «Модный двор» и Пензу, которые приехали уже с обновленными составами», - рассказала организатор конкурса Ольга Букина.

Здесь нет модных показов в привычном понимании. Не просто дефиле в костюмах - настоящее шоу, которое притягивает внимание зрителей. Театр в прямом смысле слова.

Красота, от которой захватывает дух. Но за всей этой легкостью стоят месяцы тренировок. Причем очень важно, чтобы модели и дизайнеры работали вместе. Только тогда может получиться шедевр.

«Наша коллекция выполнена из натуральных тканей (основа - лен) и декорирована в технике лоскутного шитья традиционного, с закрытым срезом. Она представляет собой времена года», - отметила автор коллекции «Кологот» Софья Юсупова (г. Самара).

«Я буду самая маленькая танцевать посерединке, я Солнышко», - поделилась модель Полина Минеева.

Как моделей, так и дизайнеров впереди ждет ряд испытаний: дефиле, создание костюмов и так далее.