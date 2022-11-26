В Пензе подвели итоги фестиваля «Песни родной стороны»

26.11.2022 | 20:00

Народную композицию, которую Александр Тархов привез из этноэкспедиции по области, исполнила его дочь Алла Тархова на закрытии всероссийского конкурса «Песни родной стороны». Фестиваль прежде проходил ежегодно начиная с 1998-го, но в последние девять лет мероприятия по разным причинам не было.

«Нам очень приятно, что Федеральное агентство по делам молодежи поддержало проект. К нам приехали более 80 участников из 7 регионов России: Москва, Самара, Саратов, Волгоград, Кострома, Республика Мордовия», - сообщила организатор конкурса Алла Тархова.

В фестивале приняли участие студенты средних и высших учебных заведений, артисты коллективов, которым дорога народная песня.

«Пенза жива, дети поют, а значит, наша страна непобедима!» - отметила профессор Волгоградского государственного социально-педагогического университета Виктория Путиловская.

Анастасия Легошина принимала участие в конкурсе дважды. В первый раз она была еще школьницей и получила вазу с портретом заслуженного фольклориста. Теперь закончила отделение «Народное пение», основанное Тарховым, в музыкальном училище, учится заочно в Московском государственном институте культуры и выступает в ансамбле «Миряне».

«Когда поют народные песни даже дома, сидя за столом, не врут же, поют от всей души. Вот это мне нравится - честность», - рассказала конкурсантка.

За глубину, искренность и верность в традиционной подаче народной песни Анастасии Легошиной жюри единодушно присудило Гран-при.