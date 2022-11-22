В «Доме Бадигина» выставили снимки интересных мест региона

22.11.2022 | 20:36

В арт-пространстве «Дом Бадигина» открылась новая выставка. 12 молодых фотографов представили 60 авторских снимков. На них запечатлены интересные места региона.

«Я бы не стала делать акцент именно на том, что либо мы Пензу продвигаем, либо помогаем молодым. В данном случае две цели, которые мы преследуем, воплотились в выставке «Познавая Сурский край», - рассказала куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

Дарья Жукова представила на суд зрителей 4 снимка, сделанных минувшим летом.

«Само направление - туристическое, но оно проявляется по-разному: это и портретная, и архитектурная съемка, пейзажная. То есть всю нашу область можно показать через разный ракурс, взгляд и понимание», - отметила фотограф.

«Они неравнодушны к тому, чем занимаются, и это очень хорошо. Это дает возможность развития нашего региона, его популяризации и узнаваемости наряду с многими регионами, которые уже известны в направлении туризма и индустрии гостеприимства», - подчеркнул заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Экспозицию «Познавая Сурский край. Прошлое и современное» будут возить по разным пензенским учреждениям. После «Дома Бадигина» ее презентуют в Литературном музее и областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.