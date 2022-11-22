Культура

В «Доме Бадигина» выставили снимки интересных мест региона

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В арт-пространстве «Дом Бадигина» открылась новая выставка. 12 молодых фотографов представили 60 авторских снимков. На них запечатлены интересные места региона.

«Я бы не стала делать акцент именно на том, что либо мы Пензу продвигаем, либо помогаем молодым. В данном случае две цели, которые мы преследуем, воплотились в выставке «Познавая Сурский край», - рассказала куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

Дарья Жукова представила на суд зрителей 4 снимка, сделанных минувшим летом.

«Само направление - туристическое, но оно проявляется по-разному: это и портретная, и архитектурная съемка, пейзажная. То есть всю нашу область можно показать через разный ракурс, взгляд и понимание», - отметила фотограф.

«Они неравнодушны к тому, чем занимаются, и это очень хорошо. Это дает возможность развития нашего региона, его популяризации и узнаваемости наряду с многими регионами, которые уже известны в направлении туризма и индустрии гостеприимства», - подчеркнул заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Ильдар Мавлюдов.

Экспозицию «Познавая Сурский край. Прошлое и современное» будут возить по разным пензенским учреждениям. После «Дома Бадигина» ее презентуют в Литературном музее и областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте