В Пензе детей и их родителей научили расписывать матрешек

21.11.2022 | 20:17

Современные утюги легкие, не в пример старинным. Увидеть такой и подержать в руках, попробовать пряники по рецепту девятнадцатого века ребята смогли на ярмарке ремесел «Мастера и умельцы Пензенского края». Она организована областной библиотекой для детей и юношества.

В программе были выставки, игры, занятия с рукодельницами, художниками. Марина Виноградова учила расписывать матрешек. Сама она разрисовывает деревянные заготовки. Новички раскрашивали бумажных кукол.

«Самое главное, чтобы было желание у ребенка, научить можно всему. Если не станет великим художником, то все равно что-то в руках остается», - отметила Марина Виноградова.

Ярмарка трехдневная, родители узнавали расписание заранее и планировали прийти с детьми - любопытно попробовать лепить абашевские игрушки или шить обереги.

«Многим очень нравится. Причем неважно, маленький ребенок или взрослый человек, даже сегодня посмотрели по мастер-классу: как детям интересно заниматься росписью матрешек, так и самим взрослым, потому что это увлекательно, интересно, что-то вроде родное и близкое», - рассказала организатор мероприятия Людмила Абросимова.

Ярмарка ремесел «Мастера и умельцы Пензенского края» - логичное продолжение целого комплекса мероприятий. Зимой библиотека проводит Неделю национальной литературы, делая акцент на культуре и фольклоре Поволжья, на постоянной основе работает кружок народных умельцев.