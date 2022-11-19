Культура

В Пензу со всего Поволжья приехали знатоки аниме

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На сцене Дома молодежи ожили персонажи аниме. Показать неповторимые образы в Пензу на косплей-фестиваль приехало все Поволжье. Участники и пели, и плясали, номинаций много: одиночное и групповое дефиле, женский, мужской танец, вокал.

Попасть на фестиваль было непросто. Сначала следовало пройти кастинг, создав костюм, в точности повторяющий образ, а самое главное - показать любовь к выбранному герою.

«У нас был регламент, по которому мы отсматривали заявки и принимали их на выступление. В первую очередь - попадание, грубо говоря, в персонаж», - пояснила организатор фестиваля Алина Курмаметова.

Полина Максимова регулярно ездит на подобные фестивали, опытом в создании костюмов обладает. На разработку образа ей понадобилось около трех месяцев. Все сделано своими руками из подручных материалов.

«У моего персонажа трудное детство, сложные связи с сестрой. Она примкнула к злодеям, которые ее вырастили, она безумная, привлекает тем, что добилась своего. Мне хотелось вжиться в роль», - рассказала участница фестиваля.

В костюмах были не только участники фестиваля, но и зрители.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Суркова
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