Культура

В Пензе впервые провели фестиваль «Толерантность - культура мира»

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Фестиваль «Толерантность - культура мира» в Пензе провели впервые. Школьники узнали о традициях, отличительных особенностях, кухне и праздниках народов, населяющих Пензенскую область.

«Конечно, обо всех национальностях мы рассказать не можем, потому что времени просто не хватит. Мы выбрали четыре народа: чуваши, мордва, русские и татары. Представители этих национальностей расскажут о своем народе», - уточнила организатор фестиваля Ольга Шашкова.

Представители русского этноса поведали про Покров Пресвятой Богородицы - день, который в крестьянском быту считали началом зимы. Фольклорный ансамбль «Веснушка» исполнил для собравшихся русскую народную песню.

За экскурс в историю мордовской и чувашской культур ответственность на себя взяла сотрудник краеведческого музея Елена Головач. Вот так, к примеру, одевалась в прошлом мокша - один из субэтносов мордвы.

Про наряды рассказали, но и про развлечения эрзи и мокши не забыли. Школьникам показали традиционную мордовскую детскую игру.

В конце ребят ждал вкусный сюрприз - чаепитие и традиционные народные сладости, с любовью приготовленные организаторами: татарский чак-чак, мордовские творожные шарики и яблочный пирог, испеченный по исконно русскому рецепту.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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