В драмтеатре открылась выставка «Талантливы во всем!»

18.11.2022 | 20:47

Прототипом игрушки, сделанной художником-бутафором театра юного зрителя Любовью Ковтун, послужила ее давняя знакомая.

«Как-то внезапно в воспоминаниях всплыло: в пионерском лагере девочка мне нравилась - рыжая, озорная. И вот получилась кукла», - рассказала Любовь Ковтун.

В фойе пензенского драмтеатра открылась выставка «Талантливы во всем!». Здесь представлены экспонаты, которые в свободное от работы время создали сотрудники различных учреждений культуры: актеры, осветители, художники, заведующие.

«Плетут, вяжут, рисуют. Клич был кинут совершенно спонтанно», - отметила заведующая художественно-постановочной частью Пензенского ТЮЗа Вера Астахова.

«Эта выставка призвана сплотить воедино работников театров Пензенского региона, потому что у нас пять профессиональных театров, создать единое театральное доброжелательное пространство, где нет деления на своих и чужих», - сообщил секретарь Пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Виталий Соколов.

Экспозиция будет работать до начала января 2023 года. Если появятся еще желающие поделиться своим творчеством с окружающими, то организаторы выставки с удовольствием ее обновят.