Культура

В Пензе выступил Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр

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В Пензе с «Попурри из Донбасса» выступил Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр. Коллектив был основан в июле на базе джазового, которым руководил Василий Шакула. Это самое молодое объединение Донецкой государственной академической филармонии, взявшей его под свое крыло.

«Как бои закончились, по указанию министерства культуры была дана задача собирать оркестр. Мы начали собирать людей, которые остались в живых, которые были в Мариуполе все время боевых действий. Из подвалов повыходили люди», - рассказал дирижер эстрадно-симфонического оркестра Василий Шакула.

«С инструментами очень большая проблема была. Конкретно если брать последние два месяца, благодаря Батурину Андрею Константиновичу, председателю Союза композиторов РФ, одной из оркестранток была передана виолончель», - сообщил заместитель генерального директора Донецкой государственной академической филармонии Дмитрий Карась.

Пенза стала своеобразным «экватором» в гастрольном туре коллектива по России. До этого он побывал в Волгограде, Камышине, Саратове, затем его ждут в Саранске, Тамбове, Воронеже.

Выступление оркестра совпало с присвоением Мариуполю звания «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный его защитниками в борьбе за свободу и независимость.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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