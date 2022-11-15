В пензенском музее открылась выставка пуховых платков

15.11.2022 | 20:53

Пензенский пуховый платок в дореволюционной России на ярмарках Поволжья, да и на столичных тоже, за свою ажурность и легкость пользовался большой популярностью у модниц. Его с удовольствием носили даже дамы высшего света.

В музее И. Н. Ульянова открылась экспозиция, посвященная пухопрядильному промыслу, который был когда-то традиционным для губернии.

«У нас планировалась камерная выставка, но получилась неожиданно теплая и такая домашняя, как тот самый оренбургский и, уже теперь будем говорить, пензенский пуховый платок, потому что мы по праву можем считаться наследниками этого промысла», - отметил заведующий музеем И. Н. Ульянова Александр Пальгов.

«Соты», «гармошки», «кошачьи лапки», «мышиный след» - названия традиционных элементов узоров пуховых платков говорят сами за себя. Среди них есть и такие, которые для современного поколения выбиваются на слух из ассоциативного ряда.

«Например, «глухотинки» - мы не знаем, что это за слово. «Глухотинка» - по названию черной ягоды, например, смородина, ежевика назывались «глухими ягодами»», - объяснила специалист музея И. Н. Ульянова Светлана Молчанова.

Специалисты надеются, что в Пензе еще остались мастерицы - хранительницы такого ремесла. И если им есть что рассказать об этом промысле или показать, то их в музее И. Н. Ульянова очень ждут.