Культура

В пензенском музее открылась выставка пуховых платков

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенский пуховый платок в дореволюционной России на ярмарках Поволжья, да и на столичных тоже, за свою ажурность и легкость пользовался большой популярностью у модниц. Его с удовольствием носили даже дамы высшего света.

В музее И. Н. Ульянова открылась экспозиция, посвященная пухопрядильному промыслу, который был когда-то традиционным для губернии.

«У нас планировалась камерная выставка, но получилась неожиданно теплая и такая домашняя, как тот самый оренбургский и, уже теперь будем говорить, пензенский пуховый платок, потому что мы по праву можем считаться наследниками этого промысла», - отметил заведующий музеем И. Н. Ульянова Александр Пальгов.

«Соты», «гармошки», «кошачьи лапки», «мышиный след» - названия традиционных элементов узоров пуховых платков говорят сами за себя. Среди них есть и такие, которые для современного поколения выбиваются на слух из ассоциативного ряда.

«Например, «глухотинки» - мы не знаем, что это за слово. «Глухотинка» - по названию черной ягоды, например, смородина, ежевика назывались «глухими ягодами»», - объяснила специалист музея И. Н. Ульянова Светлана Молчанова.

Специалисты надеются, что в Пензе еще остались мастерицы - хранительницы такого ремесла. И если им есть что рассказать об этом промысле или показать, то их в музее И. Н. Ульянова очень ждут.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте