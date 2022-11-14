В зале Спасского собора состоялся первый концерт

14.11.2022 | 19:45

Впервые на сцену концертного зала Спасского собора вышли артисты.

В исполнении епархиального камерного хора «Спас» прозвучали произведения русского композитора рубежа веков Павла Григорьевича Чеснокова. В этом году отмечается 145-летие со дня его рождения.

За свою жизнь Павел Чесноков сочинил 56 опусов светской и духовной хоровой музыки. Программу концерта составили церковные произведения.

Мероприятие провели в тестовом режиме, однако всем посетителям не хватило мест. В декабре состоится официальное торжественное открытие концертного зала.