В зале Спасского собора состоялся первый концерт

Впервые на сцену концертного зала Спасского собора вышли артисты.
В исполнении епархиального камерного хора «Спас» прозвучали произведения русского композитора рубежа веков Павла Григорьевича Чеснокова. В этом году отмечается 145-летие со дня его рождения.
За свою жизнь Павел Чесноков сочинил 56 опусов светской и духовной хоровой музыки. Программу концерта составили церковные произведения.
Мероприятие провели в тестовом режиме, однако всем посетителям не хватило мест. В декабре состоится официальное торжественное открытие концертного зала.
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