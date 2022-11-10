Пензенцы вспомнили поэзию шестидесятников

10.11.2022 | 20:15

В центре хореографического искусства прозвучали стихи шестидесятников. Строки Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко читали гости из Санкт-Петебурга, Суздаля, Саратова, а также жители Пензенской области.

Участников восьмого ежегодного конкурса чтецов имени заслуженной артистки Северной Осетии Ирины Дубровиной объединило творчество писателей второй половины XX века.

«У многих поэтов в этом году юбилей. Я думаю, времена очень похожи и очень много глубокого патриотизма в их поэзии», - сообщил директор ЦХИ г. Пензы Валерий Ануфриев.

С отрывком из произведения о войне «210 шагов» Роберта Рождественского выступил Ярослав Трубников. Эту поэму в его исполнении публика уже слышала.

«Мы раньше с мамой и братом в клубе рассказывали, только по частям. Я решил взять, доучил части, которые не рассказывал», - пояснил юный чтец.

Одноклассницы Ангелина Матюшина и Злата Зиновьева перед зрителями уже выступали, но в конкурсе приняли участие впервые.

«Когда подходишь к микрофону, такое волнение! Настроюсь и выхожу», - рассказала Ангелина Матюшина.

Она выбрала произведение Роберта Рождественского «Только живи», а Злата выступила с трогательным стихотворением Евгения Евтушенко «Нет неинтересных людей».

«Когда его рассказываешь, мурашки бегут по коже, оно такое...» - отметила Злата Зиновьева.

В региональном конкурсе чтецов приняли участие 55 человек в возрасте от 7 до 80 лет. Те, кто не смог присутствовать лично, прислали видеозаписи своих номеров.