Культура

В Пензе выступил с юбилейным концертом донецкий ансамбль

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В Пензу приехал ансамбль песни и танца «Донбасс». Творческий коллектив награжден почетным знаком «Шахтерская слава» I степени.

Артисты привезли большую юбилейную программу. В 2022 году «Донбассу» исполнилось 85 лет.

«Мы стараемся остаться в академических традициях, ценим наследие великих мастеров, которые работали в нашем коллективе. Все наши номера проникнуты идеей особого характера - это не передать, это надо смотреть: сила, красота, мужественность, вера в будущее», - рассказал заместитель директора ансамбля Николай Захаров.

Виктория Струкова пришла в ансамбль много лет назад. Солистку порой называют «золотым голосом». Она много занимается с молодежью, ведет концерты.

«Когда артиста принимают на работу, проверяют, как он ведет себя на сцене, органично смотрится или нет. Так и со мной было, и во многих коллективах. Есть люди с большими голосами, но они совершенно ничего не могут с собой поделать, какой-то психологический зажим», - отметила исполнительница песен.

В силу ряда причин ансамбль в киноконцертном зале «Пенза» выступил не в полном составе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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