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Культура

В Пензе временно закрылся Музей одной картины

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С понедельника, 7 ноября, в Пензе временно прекращает работу для посетителей единственный в России Музей одной картины.

Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма области. Как объяснили в пресс-службе, в пензенский музей прибыли специалисты из Государственного Русского музея, чтобы отправить полотно Левитана «Тишина» в Санкт-Петербург.

Картину русского живописца привезли в Пензу в ноябре 2021-го, и целый год жители и гости города могли полюбоваться пейзажем. Причем увидеть не только работу мастера, но и специально снятый 40-минутный фильм «Грусть, разлитая в природе».

За год с картиной познакомились больше 13 тысяч посетителей. Теперь проект завершил работу. Петербургские эксперты осмотрели и тщательно упаковали «Тишину» для транспортировки.

Пока в Музее одной картины смотреть нечего, и он временно закрывается. О дате открытия будет сообщено дополнительно.

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Источник — фото № 3 minkult.pnzreg.ru
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