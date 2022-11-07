В Пензе состоялась премьера моноспектакля об А. Блоке

07.11.2022 | 20:00

Ксения Садовская, первая юношеская любовь Александра Блока, прогуливается с поэтом по курортному городку Бад-Наухайму. От лица писателя выступает только шляпа - таков моноспектакль Татьяны Мануйкиной, в котором личность Блока раскрывается публике через чувства его возлюбленных.

«Захотелось прикоснуться к его поэзии, к его личности, углубиться, понять и попробовать об этом порассуждать на сцене вместе со зрителем», - пояснила художественный руководитель театра «ДО».

За время своей карьеры актриса уже не один раз сыграла в моноспектаклях и привыкла быть одной за всех.

«Оно само получается, я просто погружаюсь, и вместе со мной погружается зритель. У нас есть некий обмен энергетикой и атмосферой», - рассказала она.

Премьера «Любви Александра» состоялась в центре хореографического искусства. С постановкой Татьяна Мануйкина планирует участвовать в фестивалях моноспектаклей.